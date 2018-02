Avengers: Infinity War, Thanos in Battle Armor completa nella foto dell'action figure

Cresce sempre di più l'attesa con l'avvicinarsi dell'uscita nelle sale di Avengers: Infinity War , terzo capitolo del franchise crossoverdiretto dai, ma è oggi una nuova foto del merchandising a rivelarci un'interessante novità.

Come anticipa il titolo della news, il focus è su Thanos, il pericoloso villain spaziale interpretato da Josh Brolin che i Vendicatori uniti dovranno affrontare. Durante varie interviste, lo scorso anno i fratelli Russo avevano confermato che la nemesi non avrebbe indossate armature, e così infatti è nei due trailer di Avengers rilasciati finora, ma alcuni set LEGO del film lo mostrerebbero in Battle Armor completa, molto fedele a quella dei fumetti di Starlin, ovviamente modernizzata per adattarsi ai vari look del MCU. E insieme all'armatura ci sarebbe anche un'arma, la stessa che Thanos potrebbe brandire contro i nostri eroi nel film.



Vi ricordiamo che Avengers: Infinity War sarà l'inizio della conclusione di una prima, grande macro-fase del MCU, che giungerà a termine il prossimo anno con Avengers 4, ancora senza titolo. Nel film verrà raccontata la venuta di Thanos, giunto sulla Terra alla ricerca delle potentissime Gemme dell'Infinito. Nel cast troveremo anche Robert Downey Jr, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Chris Evans e Scarlett Johansson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 25 aprile.