Avengers: Infinity War: Thanos doveva fare QUELLA COSA in Avengers 4

Christopher Markus e Stephen McFeely, i due sceneggiatori di Avengers: Infinity War, hanno recentemente dichiarato che la scena celeberrima di Thanos, inizialmente doveva comparire nel prossimo capitolo.

Mentre i fan dei Marvel Studios hanno già l'acquolina in bocca per l'attesissimo Avengers 4, i membri della troupe di Avengers: Infinity War iniziano a rivelare tantissimi dettagli riguardo al film di Anthony e Joe Russo.

Vi abbiamo già parlato di come siano state realizzate le scene di Eitri sul pianeta Nidavellir, e adesso gli autori della sceneggiatura del film hanno rivelato che una delle sequenze più importanti ed emblematiche di Infinity War inizialmente era prevista per Avengers 4. Il terzo film dedicato agli Eroi più potenti della Terra, infatti, doveva concludersi con l'acquisizione di tutte le Gemme dell'Infinito da parte di Thanos.

Durante un'intervista al The New York Times, Markus e McFeely hanno dichiarato: "Mentre stavamo revisionando le sceneggiature ci siamo resi conto che ciò avevamo scritto conferiva al finale del film un effetto cliffhanger che non stavamo cercando. Avengers 4 sarebbe stato il proseguo diretto di ciò che gli spettatori stavano guardando, e non era quello che volevamo. La nostra intenzione era che i film fossero due entità separate, e spostare la scena dello schiocco di dita alla fine di Infinity War ci ha dato la possibilità di avere un finale tragico, le cui conseguenze saranno esplorate in Avengers 4."

In questo modo, ha aggiunto McFeely, "E' davvero difficile per i fan capire dove andremo a parare nel prossimo film."

Re incontrastato del box office, Avengers: Infinity War è ormai prossimo al raggiungimento del tetto dei 2 miliardi di incasso. Il film è ancora in programmazione nei cinema italiani.