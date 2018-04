Avengers: Infinity War è il terzo film nella storia a incassare 100 milioni in un giorno!

Avengers: Infinity War è uscito nelle sale a livello internazionale il 25 aprile scorso e in appena un giorno è già riuscito a raggiungere un prestigioso record.

Il film di Anthony e Joe Russo è il terzo della storia ad aver incassato la cifra di 100 milioni di dollari solamente nell’arco di ventiquattr’ore, ovvero nel suo giorno d’apertura. La pellicola ha infatti racimolato circa 106 milioni di dollari, condividendo questo particolare traguardo con le ultime due pellicole della saga di Star Wars, Star Wars: Il Risveglio della Forza e Star Wars: Gli Ultimi Jedi, che hanno registrato rispettivamente 119 milioni e 104 milioni.

Il terzo crossover dell’Universo Cinematografico Marvel ha inoltre disintegrato il traguardo dei suoi predecessori, in quanto The Avengers si era fermato a 80 milioni di dollari, mentre Avengers: Age of Ultron a 84 milioni.

Gli analisti prevedono che Avengers: Infinity War supererà i 225 milioni di incasso questo weekend nei soli Stati Uniti, con la possibilità di raggiungere la paurosa cifra di 500 milioni nel mondo già questa domenica!

Che dite, ce la farà?

Avengers: Infinity War è approdato nelle sale italiane lo scorso 25 aprile. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.