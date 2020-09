Avengers: Infinity War, una teoria sembra spiegare l'assurdo gesto di Star-Lord

Alzi la mano chi, durante la scena di Avengers: Infinity War ambientata su Titano, non inveì con tutte le sue forze contro il povero Star-Lord, colpevole di aver lasciato che le emozioni e l'amore per Gamora lo travolgessero al punto da colpire dritto in faccia un Thanos ormai alla mercé di Iron Man e soci.

Un gesto decisamente poco assennato che, come ben sappiamo, diede il via ad una serie di eventi che portarono al compimento del piano del Titano Pazzo sul finale del primo dei due film che conclusero la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.

A due anni di distanza, però, possiamo ripensare a quegli eventi con inedita freddezza e provare a dare una spiegazione all'attimo di follia del povero Peter Quill, proprio come sta tentando di fare una teoria che in questi giorni circola in rete.

Qualcuno ci ricorda, infatti, che l'ira di Quill altro non fu evidentemente che uno dei passi necessari all'avverarsi dell'unico futuro predetto da Doctor Strange nel quale i nostri avrebbero potuto averla vinta: se così non fosse stato, infatti, il buon Stephen avrebbe presumibilmente fatto in modo di fermare Star-Lord.

Questo, certo, non giustifica la totale perdita di senno del personaggio di Chris Pratt, ma almeno ci lascia con una certezza: senza quel pugno sferrato su Titano le cose non si sarebbero messe tanto bene per gli Avengers, parola di Doctor Strange. A proposito di teorie, vediamo perché Heimdall salvò Hulk all'inizio di Avengers: Infinity War invece di uno tra Thor e Loki; Mark Ruffalo, intanto, ha ricordato il suo clamoroso spoiler su Avengers: Infinity War.