Avengers: Infinity War, svelato un dettaglio inedito relativo a Falcon

Stando a quanto riportato nell'art-book Marvel's Avengers: Infinity War - The Art of the Movie, il costume di Falcon ha subito una sostanziale modifica tra gli eventi di Captain America: Civil War e il terzo film dedicato agli Avengers.

Come sottolineato dal concept artist dei Marvel Studios Josh Nizzi, Sam Wilson (Anthony Mackie) in Infinity War può vantare dei propulsori di volo, qualcosa che era assente nel suo repertorio. "Ho rimosso un grosso propulsore dallo zaino di Falcon per fare spazio al Redwing", ha detto Nizzi. "I propulsori di volo dovevano compensare questa mancanza. L'idea era che, dal momento che Tony avrebbe contribuito a migliorare l'equipaggiamento di Falcon, avrebbe potuto aumentare ulteriormente la potenza nella parte delle gambe in modo simile alle armature di Iron Man".

Purtroppo per Nizzi ci ha pensato Thanos a spazzare via tutti i miglioramenti tecnologici apportati al costume, diventato polvere insieme all'eroe che lo indossava. Sam Wilson comunque non solo tornerà in Avengers 4, ma sarà anche il co-protagonista di una serie televisiva dedicata a Falcon e al Soldato d'Inverno (Sebastian Stan), che verrà lanciata sul nuovo servizio di streaming della casa di Topolino, Disney+.

All'inizio di quest'anno, durante la promozione di Avengers: Infinity War e soprattutto molto prima dell'annuncio della serie in questione, Mackie si era detto entusiasta di uno show condiviso tra Falcon e Bucky Barnes. "Sebastian è un attore dannatamente bravo ed è uno dei miei migliori amici, quindi penso che il nostro rapporto funzionerebbe molto bene, e varrebbe la pena approfondirlo. In un eventuale spin-off, saremmo come Nick Nolte e Eddie Murphy in 48 ore."

Avengers 4 arriverà ad aprile 2019.