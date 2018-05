Avengers: Infinity War supera i 1,9 miliardi al box-office durante il quinto week-end

Si trova nelle sale solamente da cinque settimane ma Avengers: Infinity War è riuscito incredibilmente a superare la soglia degli 1,9 miliardi al box-office globale, avvicinandosi sempre di più alla quota dei 2 miliardi. Numeri che lo rendono di gran lunga il più grande film di supereroi di sempre, quantomeno dal punto di vista commerciale.

Nonostante il fiacco debutto di Solo: A Star Wars Story, la Disney può consolarsi con il Marvel Cinematic Universe. Avengers: Infinity War ha incassato 32,5 milioni di dollari in 36 Paesi nel fine settimana e sommando la cifra agli incassi del week-end in Nord America (senza contare il Memorial Day) che ammontano a 16,5 milioni di dollari, l'incasso totale del fine settimana si aggira sui 49 milioni di dollari.

Per essere precisi sinora il film della Marvel ha incassato la bellezza di 1.904.688.638 miliardi. Ecco perché la soglia dei 2 miliardi d'incasso non è utopia.

Aspettando Avengers 4, che potenzialmente si dice che avrebbe le carte in regola per fare addirittura meglio, Avengers: Infinity War si conferma uno dei più grandi successi commerciali del cinema contemporaneo.

Il cast del film, diretto dai fratelli Russo, comprende Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Chris Pratt (Star-Lord), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Holland (Spider-Man), Chadwick Boseman (Black Panther) e Josh Brolin (Thanos). Il film è uscito nelle sale italiane il 25 aprile scorso.