Avengers: Infinity War è stato il gran vincitore del SuperBowl

Ilsarà anche un evento sportivo atteso da molte persone, ma una buona percentuale lo attende anche per gli spot trasmessi. Quest'anno gli amanti del cinema non sono rimasti delusi e, anche se ha offerto solo 30 secondi di sequenze, sembra che sia Avengers: Infinity War il gran vincitore di quest'anno.

Ovviamente non stiamo parlando dei trailer diffusi successivamente dopo in rete (quindi Mission: Impossible - Fallout o Jurassic World: Il regno distrutto) bensì dei singoli spot di 30 secondi andati in onda durante il SuperBowl.

30 secondi di sequenze inedite per Avengers: Infinity War, vero, ma abbastanza per far parlare in rete i fan e le persone in generale. comScore e United Talent Agency hanno analizzato sia le visualizzazioni degli spot e le discussioni sui social media, e il cinefumetto dei Marvel Studios è quello che è stato definito il "grande vincitore" di quest'anno rispetto agli altri titoli presentati (tra l'altro è la prima volta che questa analisi tiene conto anche delle visualizzazioni su Youtube e Facebook).

Anche se Infinity War è stato il 'vincitore' ufficiale, gli spot di Solo: A Star Wars Story e di Jurassic World: Il Regno distrutto hanno generato comunque un ottimo risultato nel pubblico in quanto ad interesse. Un po' meno, invece, gli spot di Mission: Impossible - Fallout e di Skyscraper che si sono rifatti, invece, successivamente con i full trailer in rete. Poco interesse, invece, per Red Sparrow e Un Posto Tranquillo.