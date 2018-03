Avengers: Infinity War, è stata appena rilasciata un'intrigante immagine per il Giappone

sta per arrivare al cinema; incredibilmente, il tempo è volato e potremo vedere il film corale sui Vendicatori tra meno di un mese, in sala. Ora possiamo da un'occhiata, tra il vario materiale promo, una bellissima immagine, molto diversa da quelle a cui siamo abituati, creata per il mercato Giapponese.

Il post è uscito via Reddit e ci sono alcuni dei protagonisti principali: La Vedova Nera, Hulk, Doctor Strange, Iron Man, Steve Rogers e Thor, ognuno rappresentato un una locandina a sé stante, ma riuniti in un unico poster. Sopra di loro, Thanos.

Che ne dite? Come mai, secondo voi, per il mercato nipponico, sono stati scelti proprio questi personaggi per il poster?

Avengers: Infinity War arriva in sala in Italia il 25 aprile 2018!

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.