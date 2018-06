Avengers: infinity War, Stan Lee ha un messaggio per Thanos!

La notizia che segue contiene spoiler di Avengers: Infinity War per cui se non avete ancora visto il film diretto dai fratelli Russo non proseguite con la lettura.

In Avengers, Infinity War la metà dei nostri eroi muore per mano del Titano Pazzo e adesso Stan Lee, la leggenda che ha creato molti di loro, ha deciso di mandare un messaggino al villain del film di Anthony e Joe Russo:

"Ma che diamine! Vado fuori città per qualche giorno e quando torno scopro che Thanos ha distrutto tutto - tutti i miei personaggi! Questa è l'ultima volta che faccio una vacanza a saldo! Beh, sfortunatamente questo significa molto lavoro in più per me. Ma non vi preoccupate: prima che noi ci se ne accorga, i nostri amici potranno contare su Adam e se fossi Thanos comincerei a prepararmi per ad andarmene dalla città! Excelsior!"

Chissà che intende? ;)

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."