Avengers: Infinity War: Spider-Man v Iron Man in un'immagine dal set

Sono state rilasciate online due nuove immagini dal dietro le quinte di Avengers: Infinity War grazie alle quali i fan possono dare uno sguardo a Spider-Man e Iron Man sul set del film dei fratelli Russo.

Mentre il film si prepara a raggiungere i 2 miliardi al botteghino mondiale dopo aver superato Jurassic World, inizia l'attesa per l'arrivo dell'edizione home video e per ingannarla gli utenti di Reddit hanno pubblicato immagini Behind the Scene finora inedite.

Un'immagine sembra essere ambientata durante l'incontro fra Iron Man (Robert Downey Jr.) e Spider-Man (Tom Holland) a bordo della navicella spaziale di Ebony Maw. L'altra, invece, mostra Downey Jr. a colloquio con il co-regista Joe Russo e alcuni membri della troupe su quello che a tutti gli effetti pare essere il set per il pianeta natale di Thanos, Titano.

Mentre il set della navicella spaziale e il costume di Spider-Man appaiono evidentemente realizzati con un uso massiccio della CGI (e quindi costituiti da uno schermo verde per l'ambientazione e la tuta per la motion-capture per Holland), possiamo notare che il set di Titano è stato parzialmente ricostruito con alcune scenografie.

Diretto da Anthony e Joe Russo, il film vede la partecipazione di Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan , Tom Hiddleston, Idris Elba, Peter Dinklage, Benedict Wong, Pom Klementieff, Karen Gillan, Dave Bautista, Zoe Saldana, Vin Diesel, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow, Benicio del Toro, Josh Brolin, Chris Pratt, Danai Gurira e Letitia Wright.