Avengers: Infinity War, ci sono James Gunn e Chris Pratt dietro a una grande scena!

Mentre nel mondo gli incassi di Avengers: Infinity War toccano quota 1 miliardo e 167 milioni di dollari, continuiamo oggi a parlare degli eventi nel film crossover dei fratelli Russo, che ha visto i Vendicatori lottare tra spazio e Terra contro la minaccia di Thanos (Josh Brolin).

Tra le altre cose, infatti, nel cinecomic abbiamo avuto modo di assistere a un evoluzione e a un approfondimento del rapporto tra Star-Lord (Chris Pratt) e Gamora (Zoe Saldana), tanto che uno dei momenti più strazianti è stato proprio quando il primo ha tentato di mantenere la promossa fatta alla seconda, cercando di spararle quando lei è stato catturata dal Padre, Thanos.



Purtroppo il Titano ha utilizzato la gemma della Realtà, facendo divenire il laser della pistola delle innocue bolle di sapone, ma proprio quella scena stava per non essere girata in quel modo. In una precedente bozza della sceneggiatura, infatti, Star Lord non riusciva a mantenere la parola data, ma James Gunn e Chris Pratt sono intervenuti per dire la loro e cambiare la sceneggiatura.



A rivelarlo è stato il co-sceneggiatore Stephen McFeely, dichiarando: "Più ci penso e più sono felice che quel momento sia stato cambiato. È tematicamente corretto, perché poi Thanos più avanti è messo di fronte alla stessa scelta, quella di uccidere Gamora, decidendo di farlo e riuscendoci. Anche Wanda fa la stessa scelta con Visione alla fine, quindi molti personaggi hanno questa difficile decisione da prendere".



Cosa ne pensate?