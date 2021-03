Avengers: Infinity War, Silver Surfer doveva davvero apparire nel film Marvel?

Già all'indomani dell'uscita in sala di Avengers: Infinity War avevano cominciato a circolare dei rumor che indicavano come nella pellicola inizialmente sarebbe dovuto comparire anche Silver Surfer, fino a quel momento apparso solamente nella seconda pellicola Fox dedicata ai Fantastici 4. Rumor smentiti dagli stessi fratelli Russo.

Tuttavia, in una nuova intervista l'attore Curt Clendenin, che veniva indicato come interprete di Silver Surfer dai rumor in questione, sembra indicare che in quelle voci c'era qualcosa di vero, o almeno in parte. "Non mi è permesso dire molto riguardo a nulla del progetto. I fratelli Russo sono molto brava a... come posso dirlo? Sono eccezionali nel confezionare easter egg e gli piace divertirsi con queste cose. Non posso dire nulla davvero, ma è come George Lucas gestisce i propri set. Vai a un'audizione per un film chiamato Blue Mountain e dopo, sorpresa, quel film è Star Wars. Quindi devo lasciare un po' di mistero. Non so in che altro modo dirvelo, ma col tempo si vedrà. C'è parecchia roba che non è mai stata mostrata e adesso abbiamo tutti questi show della Marvel in uscita e abbiamo dei progetti collaterali a cui i registi potrebbero o non potrebbero lavorare".

Clendenin ha poi alluso a un qualche girato o scena che potrebbe o non potrebbe venire a galla online, allo stesso modo in cui avvenne il leak del test footage effettuato per Deadpool e che poi diede il via libera al film dopo il responso positivo.

"Non si sa mai cosa potrebbe risalire in superficie. Sentiamo sempre di certi episodi pilota di serie che sono stati girati e che poi non vedono mai la luce. E poi d'un tratto qualcuno li carica su YouTube o Daily Motion. Quindi non ci resta che sperare nel futuro".

Intanto, il finale di Infinity War è stato eletto fra i migliori finali di sempre. Il prossimo film Marvel a uscire in sala dovrebbe essere Black Widow, il 7 maggio 2021.