Avengers: Infinity War si avvia verso la soglia dei 2 miliardi di dollari d'incasso!

Avengers: Infinity War è destinato ad incassare circa 2 miliardi di dollari al box-office globale, stabilendo in questo modo un nuovo ennesimo record. Il film campione d'incassi, diretto da Anthony e Joe Russo e basato su una sceneggiatura di Christopher Markus e Stephen McFeely, ha già superato la soglia del miliardo di dollari in breve tempo.

Subito dopo il film dei fratelli Russo ha stabilito un nuovo record al botteghino per il week-end d'apertura negli USA, con ben 257,7 milioni di dollari d'incasso, superando Star Wars: Il Risveglio della Forza.

The Hollywood Reporter ora scrive che Avengers: Infinity War si sta dirigendo verso i 2 miliardi di dollari (esattamente fra gli 1,8 e i 2 miliardi). Questo risultato lo renderà uno dei film dal più alto incasso nel periodo in prossimità dell'estate, superando Jurassic World, anche se davanti rimarranno probabilmente Titanic, Il Risveglio della Forza e Avatar.

Bisognerà tener d'occhio anche il mercato cinese, il secondo per grandezza a livello globale, e per riuscire a sopravanzare complessivamente anche gli altri film citati, probabilmente conterà il risultato più o meno positivo che uscirà dal box-office cinese.

Qualsiasi sarà il risultato è indubbio che Avengers: Infinity War sia un successo incredibile, di critica e pubblico.

L'ultimo atto, prima di Avengers 4 e della chiusura della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.