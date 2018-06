Avengers: Infinity War sfiora i 2 miliardi di dollari al Box Office

Botteghino sempre più pingue per l'ultima pellicola Marvel Studios, quella diretta da Anthony e Joe Russo, Avengers: Infinity War. Il cinefumetto numero 3 sui Vendicatori è arrivato a sfiorare l'agognata vetta dei 2 miliardi di dollari.

Secondo quanto riportato da Forbes, infatti, la cifra esatta guadagnata dal film ad oggi è di 1 miliardo e 965 milioni di dollari. In casa, in Nord America cioè, la pellicola ha guadagnato ulteriori 10.37 milioni nella settimana che si conclude oggi, il che porta il cinefumetto della Casa delle Idee a quota 642.8 milioni in casa, dopo 36 giorni di permanenza nelle sale cinematografiche.

Tuttavia, e forse non ci crederete, in USA A:IW non supererà la cifra guadagnata da Black Panther, che è stata di 699 milioni di dollari. Pertanto oltreoceano Avengers: infinity War sarà il sesto film più redditizio di tutti i tempi dietro pellicole come Avatar, Star Wars: il Risveglio della Forza, e Black Panther mentre fuori dagli Stati Uniti sarà il terzo film dal maggior incasso di sempre, dietro Avatar ed Titanic. Nel mondo potrebbe invece piazzarsi al quarto posto tra i più grandi successi su scala globale.



A meno che non accada qualcosa di estremamente spiacevole, nonostante nelle prossime due settimane siano previste le uscite di Jurassic World: Il Regno Distrutto e de Gli Incredibili 2, il cinecomic sui Vendicatori dovrebbe comunque riuscire a tagliare il traguardo dei 2 miliardi quanto prima.

E non appena accadrà, noi ve lo comunicheremo.

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers 3 è in programmazione al cinema.