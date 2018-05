Avengers: Infinity War è il secondo film a raggiungere più in fretta i 500 milioni in USA

Mentre gli occhi sono tutti già puntati sul prossimo cinecomic in arrivo, ovvero Deadpool 2, non bisogna tralasciare i record che sta ancora macinando Avengers: Infinity War.

La pellicola di Anthony e Joe Russo è appena diventata infatti la seconda pellicola nella storia a raggiungere più rapidamente il traguardo dei 500 milioni di dollari di incasso in patria. Ci è riuscito ad appena tre settimane dal debutto, avvenuto lo scorso 27 aprile. Avengers: Infinty War ha raggiunto tale cifra un giorno prima di Star Wars: Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson, ma il record appartiene ancora a Star Wars: Il Risveglio della Forza di J.J. Abrams riuscitoci con cinque giorni di anticipo.

Il terzo crossover dell’Universo Cinematografico Marvel dovrebbe concludere questo weekend con un incasso casalingo di 546 milioni di dollari e gli analisti prevedono che a fine corsa si raggiungeranno i 650 milioni totali. Sorprendentemente rimarrà dietro Black Panther, fenomeno globale di quest’anno, che in patria è a soli 3 milioni dai 700 milioni di dollari al box-office.

Nell’attesa che ci venga rivelato il titolo di Avengers 4 (con i due Russo sempre alla regia), su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Avengers: Infinity War, uscito in Italia lo scorso 25 aprile.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.