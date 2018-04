Avengers: Infinity War è il secondo film più costoso della storia!

Mancano 6 giorni e vedremo, finalmente, il primo film corale sui Vendicatori, Avengers: Infinity War. La pellicola infatti, da noi arriverà 2 giorni prima rispetto alla maggior parte del mondo, compresi gli Stati Uniti, il 25 aprile invece del 27. Siamo fortunatissimi, non trovate?

E dunque adesso è ora di vedere in dettaglio, prima di goderci il film diretto dai Fratelli Anthony e Joe Russo, quanto è costato produrre questo incredibile "agglomerato" di eroi, tutti insieme sullo schermo, come mai si era visto prima, in nessun universo cinematografico condiviso.

A livello di classifica, Avengers 3 si piazza al secondo posto come budget di produzione, nella lista delle pellicole dal budget più alto di sempre. Il film chiude un decennio di MCU e quindi arriva in un momento davvero importante per chiunque abbia lavorato a queste storie fino ad oggi; non solo gli attori, ma i registi, i membri delle varie troupe, tutti, anche (e forse soprattutto), i fan, non vedono l'ora di sedersi al cinema e ridere, piangere, insomma, godersi questo evento cinematografico senza precedenti.

Secondo quanto riportato dal The Wall Street Journal, produrre Avengers: Infinity War è costato 300 milioni di dollari ai Marvel Studios; prima della pellicola dei Russo, c'è solo Pirati dei Caraibi: Ai Confini del Mondo, che è costato alla Disney 378.5 milioni di dollari.

E, naturalmente, è il film dal più alto budget di produzione tra tutti quelli dei Marvel Studios: Avengers: Age of Ultron costò 279,8 milioni, mentre Captain America: Civil War, 250 milioni.

Insomma, di certo non hanno badato a spese per portare sullo schermo gli Eroi Più Forti della Terra, che ne dite? Vi ricordiamo che, sì, tra meno di una settimana, il film arriva in sala. Già, siete tutti pronti?

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers: Infinity War, al cinema dal 25 aprile!