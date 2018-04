Avengers: Infinity War, Sebastian Stan sul ritorno di Bucky e il suo futuro nel MCU

Mancano ormai due settimane all'arrivo nelle sale dell'attesissimo Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, ma ieri alcuni degli interpreti del film si sono riuniti a Londra per una breve anteprima del crossover, tra i quali Sebastian Stan, che è stato intervistato da Hey U Guys.

Il sito ha chiesto all'attore alcuni dettagli sul suo personaggio, e così Stan ha spiegato come Bucky si adatterà alla squadra degli Avengers: "Direi che a questo punto della storia lui stia solo cercando di trovare nuovi alleati. Ha avuto una pausa dal suo passato, sapete? Alla fine è stato accolto in un mondo completamente nuovo [il Wakanda], dove è stato accudito e dove ha sviluppato una sorta di fiducia nei confronti di quel popolo. Ovviamente è in arrivo una minaccia enorme che richiederà anche il suo aiuto, quindi oltre a conquistare quella fiducia adesso vuole anche mantenerla".



Parlando invece del futuro, Stan ha dichiarato: "Abbiamo avuto diverse conversazioni sul futuro del personaggio, cosa potrebbe accadere ecc, ma è difficile da prevedere. Perché alla fine dipende tutto dai fan. Dipende anche da molti altri fattori. Ma è stata davvero una benedizione vederlo arrivare così lontano. E come già detto, sapevamo di poter sviluppare potenzialmente un film sul Soldato d'Inverno o una cosa simile. Finora è stato tutto molto bello, quindi sarei felice di continuare. Andiamo avanti e vediamo".



Avengers: Infinity War vede nel cast anche Robert Downey Jr, Chris Evans e Benedict Cumberbatch, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 25 aprile.