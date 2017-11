Avengers: Infinity War, Sebastian Stan ci stuzzica con un disegnino "spoileroso"

potrebbe averci dato una piccola anticipazione di ciò che vedremo in Avengers: Infinity War nel momento in cui si è messo a disegnare "qualcosa" su un'immagine di...

Attenzione possibile Spoiler

Mentre si trovava al Rhode Island Comic Con e stava firmando gli autografi Stan, che nel Marvel Cinematic universe interpreta Bucky Barnes aka The Winter Soldier, ha pensato bene di fare un disegnino divertente su un poster di un fan, regalandoci un'immagine simpatica di Steve Rogers (Chris Evans) come molti hanno supposto che lo ritroveremo in AIW: nei panni di Nomad, cioè.

Questo, sia ben chiaro, non è uno spoiler - più che altro è un rumor che ha iniziato a girare da quando uscì la prima immagine promo degli Avengers alla Disney 23 Expo al San Diego Comic Con in estate - ma Sebastian Stan ha seguito l'onda e ha stuzzicato un po' tutti, dando adito a ulteriori ipotesi di conferma dell'assunzione della nuova identità da parte di Cap.

Di certo voleva essere spiritoso, un po' come quando fa il "bullo", insieme al suo pal-off e forse on-screen, Anthony Mackie (aka Falcon), nei confronti del povero piccolo Tom Holland, interprete di Spidey nell'MCU.

Avengers: Infinity War arriva al cinema il 4 maggio 2018.