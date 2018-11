Avengers: Infinity War, Sebastian Stan ha scoperto il proprio destino dal suo stunt

Ospite del Jimmy Kimmel Live, la star del Marvel Cinematic Universe Sebastian Stan ha potuto svelare alcuni particolari legati alla realizzazione di Avengers: Infinity War.

Come sappiamo il finale del film dei fratelli Russo ha portato ad alcune morti eccellenti nelle file degli Avengers, e tra questi Bucky Barnes, il fedele compagno di Captain America diventato nel corso del tempo il temibile Soldato d'Inverno.

A quanto pare è stato lu stuntman dell'attore a rivelare a Stan il destino del personaggio, che alla fine del film viene trasformato in polvere dallo schiocco di dita di Thanos. La star ha rivelato di aver scoperto della morte di Bucky solo qualche ora prima di girare la scena.

"Pochi minuti prima dell'inizio delle riprese il mio stunt-man, James Young, viene da me e mi fa: 'Okay amico, adesso dovrai cadere su questo tappetino qui.' E io: 'Aspetta, cosa?'. 'Beh', fa lui, 'Lo sai, no? Devi diventare aria, quindi ...' Il problema è che non ha mai completato quella frase, quindi la cosa è rimasta un po' sospesa."

Stan ha continuato. "Ho pensato che Anthony [Russo, ndr] doveva saperlo per forza. Quindi sono andato da lui e gli ho chiesto cosa stesse succedendo, perché sarei dovuto cadere su quel tappetino. Lui mi ha detto: 'Parla con Joe [Russo, ndr]." L'avventura di Stan è proseguita.

"Così sono andato da Joe e gli ho fatto: 'Ehi, cosa sta succedendo?'. E lui: "Hai parlato con Anthony?'" E io: 'Accidenti, si qualcuno potrebbe spiegarmi?. Allora lui mi ha preso da parte e mi ha detto: 'Ascolta, devi recitare come se te ne stessi andando, okay?'. L'ho guardato e gli ho fatto: 'Andando nel senso di morire?' Lui non ha risposto, mi ha guardato in modo criptico e a quel punto, finalmente, ho capito."

Potete guardare l'intervista nel video in calce all'articolo.

Avengers 4 uscirà nelle sale il 3 maggio 2019.