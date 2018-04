Avengers: Infinity War, Sebastian Stan è rimasto sorpreso dalla nuova identità di Bucky!

L'attore che ormai da diverso tempo interpreta il ruolo di Bucky Barnes aka Soldato d'Inverno nel Marvel Cinematic Universe, Sebastian Stan, ha qualcosa da dire riguardo quanto accaduto di recente al suo personaggio. Un cambiamento decisamente importante, cioè!

Sebastian Stan ammette di essere rimasto sorpreso quando i Marvel Studios gli hanno comunicato che le loro intenzioni erano di trasformare Bucky in White Wolf, alla fine di Black Panther, diretto da Ryan Coogler. La cosa è accaduta, in realtà (o meglio, si è vista), nella scena post-credit di Black Panther. inizialmente le persone credevano che si trattasse di un easter egg o qualcosa di simile, più che altro perché chi ha letto i fumetti sa che Bucky non c'entra nulla con White Wolf. Comunque, poco tempo fa, la notizia è stata confermata: la nuova identità di Barnes è proprio quella di White Wolf, ed è nei panni di questo personaggio che apparirà in Avengers: Infinity War.

Con la minaccia più pericolosa mai affrontata dai Vendicatori, che sta aspettando solo il momento giusto per colpire, Cap e il resto degli Eroi più potenti della Terra, avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile. E, nonostante la sua complicata storia con alcuni membri del team (Tony su tutti), Bucky sarà in prima linea nella battaglia dei Wakandiani quando Thanos e i suoi tirapiedi tenteranno di conquistare il regno e acquisire la pietra sulla fronte di Visione.

In un'intervista con Kinowetter per Avengers: Infinity War, Sebastian Stan ha commentato lo sviluppo del personaggio di Bucky sul grande schermo. Dopo il suo ritorno come cattivo in Captain America: The Winter Soldier, Buck ha attraversato un bel po' di avventure, tra le quali, ovviamente, il dover andare contro il suo migliore amico, Steve. Ma ora, si avvia a un nuovo inizio come White Wolf, qualcosa che l'attore ammette di aver appreso con sorpresa:

"Ora, parlando di fumetti e fondendoli con l'MCU, voglio tornare indietro e rivisitare i comics di Black Panther a causa della situazione di White Wolf. Questa che hanno intrapreso (gli Studios), è una linea narrativa completamente diversa, quindi non solo non me l'aspettavo, ma non so nemmeno in che direzione andrà il personaggio. Ma è davvero intelligente il modo in cui lo stanno realizzando, pensandoci. L'ho visto e ho pensato: "Certo, questo ha senso, va bene. Non so come abbiano fatto a pensarci!"

Ovviamente, per Bucky diventare White Wolf è un passo significativo, e molto diverso rispetto ai fumetti, ma questo non significa che l'MCU devierà completamente dal materiale di partenza, per quanto riguarda il suo futuro. Dopo tutto, perché altrimenti, lo avrebbero introdotto nel franchise? Sarà Sam Wilson a prendere l'identità di Capitan America se Steve Rogers ci lasciasse?

Tutto è possibile, vedremo cosa succederà.

Avengers: Infinity War arriva il 25 aprile al cinema.