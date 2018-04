Avengers: Infinity War, Sebastian Stan è esilarante nella nuova intervista!

Ci credete che è arrivato il momento? insomma, sei mesi fa, quando uscì il primo trailer di Avengers: Infinity War sembrava che dovessimo attendere una vita prima di vedere finalmente il film ma ora ci siamo davvero, dopodomani la maggior parte di noi sarà in sala...

Ed ecco arrivare qualche succulenta notizia, stavolta dall'interprete del personaggio del Soldato d'Inverno (ora White Wolf), Sebastian Stan. L'attore, che interpreta Bucky Barnes nell'MCU ormai da parecchio tempo, ha parlato con Screenrant e ha rilasciato loro qualche informazione riguardante un altro personaggio che vedremo combattere al fianco dei Vendicatori, il Dottor Strange interpretato da Benedict Cumberbatch. Ecco cosa ha detto Stan, che ha risposto anche ad altre domande sul suo personaggio. O forse no:

"Screen Rant: Sei il più caro amico di Steve. Dicci i motivi per i quali ti meriti (e quelli per i quali non ti meriti), di prendere in consegna il suo scudo.

Sebastian Stan: Sai cosa? Insomma, questo film è qualcosa che sicuramente avrà a che fare con le cose che fa "Benadryl Cumberbatch" quando muove le braccia in quel modo, era davvero fantastico, insomma, non vedo l'ora di vederlo in IMAX.

SR: Ha fatto alcune cose con le sue braccia?

Stan: Qualcosa che da da pensare."

Forse non aveva tanta voglia di rispondere? Piuttosto non voleva spoilerare nulla, diciamo così, ecco. Comunque le speculazioni stanno per finire: finalmente vedremo quale sarà il destino di Steve Rogers (Chris Evans), vedremo chi e SE qualcuno tra Falcon e Bucky gli succederà in Infinity War o in Avengers 4... Di storie da vedere ce ne sono di sicuro tantissime e noi dovremo aspettare, qui in Italia, molto meno degli altri, perché potremo goderci Avengers: Infinity War a partire dal 25 aprile che, sì, è proprio dietro l'angolo, è dopodomani!