Avengers: Infinity War, lo script della Marvel aveva delle scene false per evitare spoiler

Avengers: Infinity War è uno di quei film in uscita nel 2018 intorno al quale c'è un alone di mistero e segretezza molto forte. Certo, c'è una speculazione derivante da foto e video ma i registi Joe e Anthony Russo hanno fatto del loro meglio per evitare fughe di notizie. A intervenire sull'argomento è stato anche Paul Bettany (Visione).

In un'intervista a Total Film, Paul Bettany ha dichiarato:"Quando ho letto la sceneggiatura c'erano alcune scene false. Ho parlato con i registi al telefono e mi hanno guidato, indicandomi quali fossero le parti false. Hanno scritto uno script con alcune sequenze false visto che c'erano già state tre fughe di notizie. Solo tre iPads Hero avevano l'unica vera sceneggiatura".

Ci sono molte speculazioni sul personaggio di Paul Bettany per Avengers: Infinity War. In una delle scene del trailer infatti si vede un membro del Black Order rimuovere la Mind Stone in maniera brutale dalla testa di Visione. Ovviamente non un buon segno sul futuro del personaggio.

Tuttavia è difficile che la Disney includa una scena così importante nel trailer. Probabilmente si tratta di uno dei soliti modi per confondere le acque.

Paul Bettany ha continuato a parlare del film:"Si tratta di un progetto pazzesco, era un set pieno di star. Un giorno mi sono svegliato e mi sono accorto che stavamo girando nel nulla. Stavamo girando una scena all'aperto e abbiamo iniziato a scendere giù in questa valle. Ho fatto film per vent'anni ma non ho mai visto niente del genere".

Avengers: Infinity War - Parte I uscirà nei cinema il 25 aprile 2018. Nel ricco cast Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Steve Rogers), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Occhio di Falco), Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Bradley Cooper (Rocket Raccoon), Vin Diesel(Groot), Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Paul Bettany (Vision), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hiddleston (Loki), Tom Holland (Spider-Man), Sebastian Stan (Soldato d’Inverno), Paul Rudd (Ant-Man), Anthony Mackie (Falcon), Don Cheadle (War Machine) e il villain Thanos interpretato da Josh Brolin.