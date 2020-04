Avengers: Infinity War, gli sceneggiatori al watch party: retroscena inediti in arrivo?

Come ormai consuetudine in tempi di quarantena, anche questa domenica il sito Comicbook terrà un watch party dedicato a un cinecomic, a cui si aggiungeranno degli ospiti che commenteranno live la pellicola. Il film della settimana? Avengers: Infinity War, in compagnia degli sceneggiatori Markus e McFeely.

Alle 7 del pomeriggio (ora americana, ET) del 26 aprile, Christopher Markus e Stephen McFeely premeranno sul tasto play dei loro lettori dvd/Disney+ e inizieranno il rewatch di Avengers: Infinity War assieme ai fan su Twitter.

Se i vostri tweet conterranno infatti gli hashtag #QuarantineWatchParty e #InfinityWar avrete occasione di unirvi alla conversazione con gli altri fan e gli sceneggiatori del MCU, gli stessi che hanno scritto i copioni di buona parte dei prodotti targati Marvel (Studios e Television) degli ultimi anni: da Captain America: Il Primo Vendicatore a Thor: The Dark World, da Captain America: The Winter Soldier a Captain America: Civil War, passando per la serie tv di ABC Agent Carter, e arrivando agli ultimi due film sugli Avengers, Infinity War e Endgame.

Conoscendo la natura di questi eventi, la probabilità che vengano fuori nuove e interessanti dichiarazioni e curiosità sulla pellicola sono davvero alte, ancor più in questo caso, dato che si tratta di un film corale di tali proporzioni... Chissà cosa potrebbe venir detto?

Avengers: Infinity War usciva nelle sale italiane il 25 aprile 2018, mentre giusto a un anno di distanza arrivava anche Avengers: Endgame.