Avengers: Infinity War, gli sceneggiatori ci raccontano il ritorno di Teschio Rosso

Una delle sorprese di Avengers: Infinity War che ha entusiasmato i fan del Marvel Cinematic Universe è il ritorno di Teschio Rosso. La presenza del personaggio nel film, oltre ad aver colto di sorpresa gli spettatori ha convinto gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely ad occuparsi dello script del film dei Russo.

"Riportarlo è stato il motivo principale per cui ho accettato di fare questo film" ha twittato Markus "Questo ed altri motivi. Ma avere la possibilità di riportare indietro il cattivo del nostro primo film Marvel e usarlo nella conclusione di Infinity War era troppo soddisfacente".

Christopher Markus ha spiegato che non è mai esistita una sceneggiatura di Infinity War senza Teschio Rosso.



Ross Marquand ha sostituito Hugo Weaving nel ruolo:"I registi hanno spiegato che Teschio Rosso viene sciolto dal suo impegno una volta che Thanos prende la Gemma dell'Anima e quando la prende Occhio di Falco, quindi è praticamente libero. [...] Immagino la prima cosa che farebbe se avesse in serbo ancora la vendetta, o parte di lui avesse ancora quest'ambizione. Tornerebbe sulla Terra".

Di recente è stata pubblicata una concept art che vede Doctor Strange indossare un'armatura di Iron Man, in una scena tagliata del film dei fratelli Russo.

Inizialmente i Guardiani della Galassia dovevano apparire solo in un cameo nel film prima di avere un ruolo decisamente più ampio all'interno della trama.