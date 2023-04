Avengers: Infinity War, la scena tagliata con Thanos da 45 minuti che vorresti vedere

Sapevate che la scena iniziale di Avengers: Infinity War sarebbe dovuta essere diversa? In origine, infatti, vi era una lunghissima sequenza dalla durata di 45 minuti incentrata esclusivamente su Thanos. Poi i piani sono cambiati perché, incredibile ma vero, i Marvel Studios erano titubanti sul successo di Infinity War.

Come sappiamo, Avengers: Infinity War è il secondo film più ricco dell'MCU, secondo solo a Avengers: Endgame. Proprio il timore di rischiare troppo ha portato Marvel Studios a eliminare la sequenza iniziale di Thanos. A rivelarlo è Jim Starlin, creatore di Thanos, ai microfoni di Near Mint Condition: Marvel ha effettivamente girato questa sequenza di 45 minuti ma la scena non è mai arrivata agli effetti speciali.

"È stato piuttosto divertente. Poco prima dell'uscita di Infinity War, ero in contatto con Joe Russo, uno dei registi. E quando ero sul set, gli sceneggiatori Markus e McFeely mi hanno raccontato tutto, cosa stavano facendo nei due film. E così per un anno e mezzo ho dovuto tenere la bocca chiusa", ha raccontato Starlin.

La sequenza con protagonista Thanos, interpretato dall'attore Josh Brolin, avrebbe portato sul grande schermo la distruzione di Xandar, luogo dove nel finale di Guardiani della Galassia era stata custodita la Gemma del Potere che Thanos possiede già nella nuova scena iniziale di Avengers: Infinity War. Grazie al potere di tutte le Gemme dell'Infinito, Thanos avrebbe potuto spazzare via metà degli esseri senzienti dell'universo. Lo sapevate che James Cameron ha affermato di immedesimarsi molto in Thanos?

"Ma circa un mese prima dell'uscita del film - prosegue Starlin- ho ricevuto un'e-mail da Joe che diceva: 'abbiamo tagliato i 45 minuti di Thanos che avevamo all'inizio di Infinity War'. C'è stata un'intera sequenza che racconta come ha ottenuto la prima gemma e hanno dovuto eliminarla. L'hanno girato, ma non hanno mai voluto spendere soldi per gli effetti e non volevano che il film fosse lungo quanto il secondo ossia Endgame. Non si rendevano conto che sarebbe stato un vero successo", conclude il creatore di Thanos.

Adesso non resta che chiedere ai Marvel Studio una versione integrale con i 45 minuti di Thanos: chi non è curioso di vedere Thanos conquistare la Gemma del Potere?