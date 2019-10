Avengers: Infinity War e quella scena mai girata perché troppo sanguinosa

Un film dalla trama tentacolare come Avengers: Infinity War rende inevitabile compiere delle scelte anche dolorose, tagliando alcune scene al montaggio e rinunciando a girarne altre presenti nella sceneggiatura. Una di queste ultime, a quanto pare, è stata "bocciata" dallo stesso Kevin Feige perché ritenuta troppo sanguinosa.

Lo ha raccontato il co-sceneggiatore Christopher Markus nel corso di un'intervista a IGN. La scena avrebbe avuto per protagonisti Captain America, Vedova Nera e Falcon, che si stavano riprendendo dopo gli eventi di Civil War con un pasto che veniva però in qualche modo rovinato.

"C'era una scena, era in Infinity War" ha rivelato Markus. "L'abbiamo scritta, non l'abbiamo mai girata. Fondamentalmente era una scena di Vedova, Falcon e Cap che si nascondono dopo Civil War e hanno appena combattuto con dei criminali. Cap sta mangiando purè di patate e Falcon dice: Stai sanguinando nel tuo purè. Lui lo guarda e... sì, sta sanguinando nel suo purè di patate."

Lo sceneggiatore ha ricordato la reazione di Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. "Ricordo Kevin che diceva: Sta sanguinando sul puré? Non voglio vederlo! Sì, forse siamo andati un po' oltre..."

La scena in sé non sarebbe stata così raccapricciante, ma era qualcosa che Feige non voleva mostrare sullo schermo. Nella storia del Marvel Cinematic Universe non sono mancate scene violente, ma salvo poche eccezioni si tratta pur sempre di film relativamente adatti alle famiglie.

Abbiamo appreso recentemente che Nova doveva comparire nel MCU, proprio in Avengers: Infinity War e poi nel successivo Endgame, riguardo al quale lo stesso Christopher Markus ha parlato di scene inedite con Hulk e War Machine.