Avengers: Infinity War, ecco la scena eliminata dell'incontro tra Black Widow e Smart Hulk

Smart Hulk, conosciuto anche come Professor Hulk, ha fatto il suo debutto all'inizio di Avengers: Endgame, ma come riportato la nuova versione del personaggio era inizialmente inclusa in Infinity War, e ora è finalmente emersa in rete la scena eliminata che mostra il suo incontro con Natasha/Black Widow nella prima parte del crossover.

La scena in questione, inclusa nel cofanetto nel cofanetto dedicato all'Infinity Saga disponibile dall'anno scorso, è ambientata dopo la battaglia del Wakanda, durante la quale Bruce Banner e Hulk avrebbero risolto i loro problemi e si sarebbero uniti per dare vita alla versione "intelligente" del Golia Verde.

Si tratta di una sequenza molto emozionante per via del rapporto tra i due, e proprio per questo i Russo hanno deciso di eliminarla e dare in questo modo più spazio alla sconfitta dei Vendicatori per mano di Thanos. Questo ha inoltre permesso agli sceneggiatori di lavorare ad una spiegazione diversa riguardo ai motivi della trasformazione, che infatti in Endgame avviene off-screen grazie alle brillanti capacità da scienziato di Bruce.

Voi cosa ne pensate? Avreste preferito vedere questa scena in Avengers: Infinity War? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, a proposito del Golia Verde, vi ricordiamo che Mark Ruffalo è in trattative per un ruolo in She-Hulk, la serie Disney+ che introdurrà Jennifer Walters nel MCU.