Avengers: Infinity War, Scarlett Johansson rivela il motivo del suo cambio di look

Come avrete certamente notato, il personaggio di Vedova Nera interpretato daapparirà per la prima volta biondo in

A motivare tale cambio di acconciatura, a cui il personaggio non è certamente nuovo (ricorderete i vari cambi di pettinatura ad esempio tra Iron Man 2 e The Avengers), ci ha pensato la stessa attrice. Nella pellicola infatti ritroveremo personaggi che hanno passato nell’ombra gli ultimi due anni – tanto il tempo che intercorre tra gli accordi di Sokovia e Infinity War – soprattutto Captain America e appunto Vedova Nera, datisi alla macchia e considerati dei fuggitivi. Ovviamente, il passaggio dall’iconica acconciatura rossa al biondo è un cambiamento alquanto drastico per il personaggio.

“Joe e Anthony volevano farci sentire davvero come se fosse passato un bel po’ di tempo, per darci l’impressione di essere costantemente sotto i radar, dei ricercati, e penso che il colore rosso dei capelli sia uno dei segni particolari di Natasha. Volevano che sembrassimo diversi, con un look cambiato, e forse farò un cenno o un collegamento con l’altra storia delle Vedove che sono state eliminate”.

Avengers: Infinity War approderà nelle sale italiane il 25 aprile 2018.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.