Avengers: Infinity War sarà il film di Thanos, stando a Joe Russo

Non possiamo negarlo: Avengers: Infinity War è ilpiù atteso deipiù atteso dai fan dei fumetti. Sarà la prima pellicola che riunirà tutti insieme i più famosi eroi dellae darà un "finale" al

Eppure, per il co-regista della pellicola Joe Russo, Avengers: Infinity War, in realtà, sarà un film molto più incentrato sul personaggio di Thanos, interpretato da Josh Brolin.

"Darth Vader era il villain della mia infanzia, e speriamo di poter lanciare un nuovo Darth Vader per le nuove generazioni" ha spiegato Russo in una nuova intervista esclusiva con il giornale Empire "Speriamo che abbia questa grossa complessità, e che possa incutere paura nel cuore del pubblico, ma allo stesso tempo che questi affrontino questo viaggio con lui. Francamente, Infinity War è il suo film".

Per quanto riguarda gli effetti visivi impiegati per portare in vita il famoso villain, Joe Russo afferma: "Per noi era veramente importante che Thanos avesse un livello di fotorealismo tale, cosi che il pubblico possa credere in lui". Thanos nella "sua" pellicola farà tante cose, tra cui far esplodere una Luna: "E' una delle tante cose che farà. Thanos è una minaccia bella grossa".

L'attesa è enorme ed i fan italiani dovranno aspettare aprile per vederlo all'opera.