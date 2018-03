Avengers: Infinity War sarà il film più lungo dell'Universo Cinematografico Marvel

sarà ufficialmente il film più lungo dell’Universo Cinematografico Marvel, con la durata del film che è stata ufficialmente confermata.

Secondo quanto riportato da Fandango, infatti, il crossover diretto da Anthony e Joe Russo avrà una durata di circa 156 minuti, che rende la pellicola la più lunga distribuita finora dai Marvel Studios. Il precedente primato apparteneva a Captain America: Civil War, sempre dei fratelli Russo, il quale arrivava a toccare i 147 minuti di durata. Questa durata, fa notare ComicBookMovie, include anche il minutaggio delle due rituali scene post-credit contenute nel film e che con molta probabilità collegheranno la pellicola alle future uscite di casa Marvel, ovvero Captain Marvel e Avengers 4.

L’uscita nelle sale italiane di Avengers: Infinity War, lo ricordiamo, è prevista per il 25 aprile 2018.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.