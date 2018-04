Avengers: Infinity War, ci sarà anche Nick Fury nel film?

Avengers: Infinity War è il film più atteso dell'anno e, nonostante siamo agli sgoccioli (arriverà nei cinema italiani il 25 aprile), a quanto pare molte delle sorprese della pellicola non sono ancora state svelate.

Ad esempio, è cosa risaputa che l'attore Samuel L. Jackson non tornerà ad interpretare Nick Fury in Avengers: Infinity War in quanto il suo personaggio non sarebbe stato incluso nella storia narrata dai fratelli Russo. Eppure Slashfilm lancia un nuovo rumor (o meglio: speculazione) che potrebbe confermare la presenza di Fury all'interno della pellicola dei Marvel Studios in un ruolo top-secret o, addirittura, in una sequenza post-titoli di coda (si vocifera - e questo non è uno spoiler, visto che le foto dal set sono apparse in rete - che possa esserci un tie-in con Captain Marvel).

Ad ogni modo, Slashfilm ha notato su IMDB che sono stati aggiunti Jake Garber (il make-up artist di Jackson) e Qualen Bradley (la controfigura di Jackson). Chiaramente, ognuno può modificare IMDB e aggiungere a piacimento le persone in lista ma questa inclusione particolare 'fa pensare'.

Dopo aver stuzzicato i fan con l'introduzione delle potenti e pericolose Gemme dell'Infinito, in Infinity War il temibile Thanos (Josh Brolin) ha intenzione di recuperare tutte le Gemme per i suoi terribili scopi che porterebbero il caos più totale nell'intera galassia. Gli Avengers e alcuni tra i più potenti supereroi della Terra sono costretti ad allearsi per combattere il nemico comune ed impedire che recuperi tutte le Gemme dell'Infinito. Nella battaglia, i Vendicatori saranno aiutati dal team galattico dei Guardiani della Galassia.