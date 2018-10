Avengers: Infinity War, lo sapevate? Thor e il suo Mjolnir potevano sconfiggere Thanos!

Eh già...Un nuovo meme, postato recentemente online da un utente Reddit, mostra come Thor avrebbe potuto sconfiggere Thanos in Avengers: Infinity War se avesse avuto Mjolnir.

Il martello magico di Thor si è visto in tutti i film con il figlio di Odino interpretato da Chris Hemsworth, salvo essere infine distrutto (facilissimamente), da Hela (Cate Blanchett), in Thor: Ragnarok. Questo evento disastroso ha costretto Thor ad andare su Nidavellir per costruire un'altra arma, lo Stormbreaker.

E dunque su Reddit l'utente #toosiewillson mostra come Thor avrebbe potuto porre fine alla battaglia tra Thanos e i Vendicatori salvando miliardi di vite solo con un piccolo aiuto da parte del suo amato martello, il Mjolnir. L'utente di Reddit ha creato un meme usando le immagini di Thor: The Dark World, Avengers: Infinity War e un'immagine photoshoppata della mano di Thanos all'interno del Guanto dell'Infinito, che viene bloccata dal Mjolnir. Questo, teoricamente, avrebbe potuto funzionare, dal momento che solo quelli che sono degni possono sollevare il martello di Thor e poiché Thanos non sarebbe stato degno proprio per niente, non gli sarebbe stato possibile schioccare le dita. Non fa una piega, che ne dite?

Avengers: Infinity War è attualmente disponibile in home video e vedremo il seguito di questo cinefumetto il prossimo anno, quando uscirà Avengers 4.

La sinossi ufficiale: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."