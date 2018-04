Avengers: Infinity War, i Russo sulle scene tagliate e i falsi copioni

I fratelli Russo sono tornati a parlare dell'atteso Avengers: Infinity War, cinecomic targato Marvel Studios in arrivo il prossimo 25 aprile in Italia.

In una nuova intervista, i fratelli Russo hanno confermato di aver tagliato un bel po' di sequenze rispetto ai loro precedenti film: "I copioni di The Winter Soldier e Civil War erano molto solidi, dunque non abbiamo tagliato tanto. Infinity War, invece, è una pellicola con molti più personaggi e ci abbiamo giocato sopra, con tante improvvisazioni. Era la prima volta che vedevamo tutti questi personaggi insieme sul grande schermo, quindi ci abbiamo giocato un po', e molte di queste sequenze saranno tra i contenuti speciali dell'home video".

I due hanno confermato anche la necessità di aver fornito agli attori dei falsi copioni di Avengers: Infinity War: "Abbiamo fatto di tutto per far sì che nessuno sapesse per intero la storia. Agli attori sono stati dati falsi copioni... pochi hanno visto il film completo. Non possiamo fidarci di nessuno, ancor meno di Tom Holland".

Dopo aver stuzzicato i fan con l'introduzione delle potenti e pericolose Gemme dell'Infinito, in Infinity War il temibile Thanos (Josh Brolin) ha intenzione di recuperare tutte le Gemme per i suoi terribili scopi che porterebbero il caos più totale nell'intera galassia. Gli Avengers e alcuni tra i più potenti supereroi della Terra sono costretti ad allearsi per combattere il nemico comune ed impedire che recuperi tutte le Gemme dell'Infinito. Nella battaglia, i Vendicatori saranno aiutati dal team galattico dei Guardiani della Galassia.