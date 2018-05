Avengers: Infinity War, i Russo mettono in guardia sugli Universi Cinematografici

I registi di Avengers: Infinity War e Avengers 4 (oltre che di due capitoli di Captain America), mettono in guardia sui cosiddetti Universi Cinematografici, che sembrano essere ormai diventati una vera e propria moda.

Dal Monster Universe al DC Extended Universe, dopo l'avvento dell'MCU sono stati moltissimi i tentativi di riunire sotto un unico "universo" film del medesimo genere che, in qualche modo, potevano essere collegati.

Parlando con Variety, i Russo hanno detto questo, però:

"Beh, no, non fatelo! Non tutto può sostenersi attraverso un universo cinematografico."

Nonostante queste parole possano sembrare molto dure - soprattutto perché pronunciate da qualcuno che ci lavora, in un universo cinematografico che funziona, non è illogico pensare che siano consigli fondati. Dietro al Marvel Cinematic Universe c'è una mente imprenditoriale e creativa molto brillante, che è quella di Kevin Feige; inoltre, la Disney sostiene fortemente il progetto che, quando è iniziato, bisogna ricordarlo, non prevedeva la formazione di collegamenti capillari.

Dopo Iron Man, tuttavia, tutto è cambiato e l'MCU ha preso vita, diventando una vera e propria macchina da soldi, oltre che di sogni.

Per fare un esempio di quanto difficile sia mettere in piedi un impianto così imponente, basta vedere ciò che è successo recentemente al Dc Extended Universe che, pur essendo un marchio Warner Bros., non è riuscito a sfondare.

Al momento, l'ultimo successo inanellato dal Marvel Cinematic Universe è Avengers: Infinity War, che ha raggiunto già l'incredibile cifra di 1 miliardo al botteghino, dopo soltanto 11 giorni di programmazione in sala!