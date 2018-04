Avengers: Infinity War, i Russo su Ebony Maw e Peter Dinklage, nuovi poster e spot

Il nuovo spot televisivo di Avengers: Infinity War, in arrivo il 25 aprile in Italia, è spettacolare. Ripercorre la storia del Marvel Cinematic Universe e si conclude con Thanos pronunciare la frase 'la fine è vicina'.

Potete visionare lo spot televisivo all'interno di questa notizia insieme ad un altro che trovate qui sotto; inoltre, qui di seguito, anche il nuovo poster IMAX della pellicola.

In questo spot diamo una nuova occhiata all'Ordine Nero, il team di villain guidato da Thanos. Di questi farà parte Ebony Maw, interpretato da Tom Vaughan-Lawlor e intravisto nel secondo full trailer. Parlando del personaggio e del suo interprete, i due fratelli Russo hanno spiegato: "Abbiamo cercato a lungo degli attori che potessero impersonare questi personaggi, i figli di Thanos, l'Ordine Nero. Ebony Maw, in particolare, è un po' l'araldo di Thanos. E' una sorta di 'hype man', e Thanos è una sorta di personaggio di culto. Ebony Maw è colui che costruisce il culto e aveva bisogno di avere senso dell'umorismo e di essere ironico, e ruberà ogni scena in cui è presente".

Intanto i due hanno anche parlato del misterioso ruolo ricoperto da Peter Dinklage (Il Trono di Spade). Seppur non svelandolo, i due filmaker hanno affermato che i fan saranno in grado di riconoscere Dinklage nel film, anche se potrebbe essere necessaria una seconda visione. "Ma è tutto quel che possiamo dirvi" hanno aggiunto i filmaker.