Avengers: Infinity War, Ross Marquand non sa se tornerà o meno in futuro

Tra le varie sorprese di Avengers: Infinity War, il cinecomic Marvel Studios sbanca-botteghini dei fratelli Russo, c'è sicuramente la partecipazione dell'attore Ross Marquand in un ruolo top-secret.

ATTENZIONE! SPOILER!

Ross Marquand, infatti, riprende i panni di Teschio Rosso in una sequenza della pellicola. Scopriamo che Teschio Rosso è diventato il custode della Gemma dell'Anima dopo gli eventi di Captain America - Il Primo Vendicatore ed esser stato 'risucchiato' dal Tesseract nello spazio. In Avengers: Infinity War è Marquand a 'dargli il volto' dopo che Hugo Weaving, interprete originale del personaggio, si era definito non proprio interessato a tornare nella parte per via delle eccessive ore di make-up.

Anche se un 'cameo' interessante e che mette fine alle numerose teorie su dove fosse finito il Teschio Rosso dopo gli eventi del primo Captain America, Marquand spera di poter interpretare nuovamente il personaggio nel Marvel Cinematic Universe.

"La Marvel mi ha chiesto di fare qualcosa di simile a quanto fatto da Hugo Weaving sette anni fa e omaggiarlo, dandogli nuova linfa vitale. Dopo aver toccato il Tesseract, il Teschio Rosso è finito in questa sorta di piano astrale intergalattico per 70 anni. E i Russo mi hanno spiegato - perché stavo cercando di imitare Hugo il più possibile - che è stato prigioniero solitario di questa sorta di prigione intergalattica, quindi la sua voce è differente, quasi simile a quella di un fantasma. Mi hanno indicato Yoda come esempio da seguire" spiega l'attore "Ho adorato interpretarlo perché da ragazzino disegnavo sempre villain come Teschio Rosso e Omega Red, è stato un onore. Sarebbe interessante vedere di nuovo il personaggio in futuro perché è cambiato, vedere dove andrà. Ma un suo ritorno è qualcosa da chiedere direttamente alla Marvel o ai Russo o gli sceneggiatori. Non posso parlare di questo per loro".