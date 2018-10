Avengers: Infinity War, Robert Downey Jr. posta un meme strappalacrime

Avengers: Infinity War ha sconvolto tutti, inutile negarlo. È anche per questo che stiamo tutti atttendendo con ansia di sapere come andranno le cose nel cinefumetto numero 4 diretto dai fratelli Russo, Avengers 4.

L'anno scorso di questi tempi eravamo tutti all'erta per il trailer di Avengers: Infinity War ma, dopo aver visto come sono andate le cose, probabilmente, quello di Avengers 4 (che ancora non ha un titolo rivelato), lo stiamo aspettando con ancora maggiore trepidazione.

Per non farci attendere senza nemmeno una notizia i Fratelli Russo e gli attori MCU ogni tanto postano cose. Stavolta è il turno di Robert Downey Jr., il nostro Iron Man. Cosa ha postato? Beh, un meme che è divertente e strappalacrime al tempo stesso. Ma del resto lui è un buontempone e l'humour nero è una delle sue caratteristiche. Certamente in tanti, vedendo il post di Robert (Tony), ha sia sorriso che fatto un po' il broncio.

Questo meme gioca con il popolare scambio avvenuto tra Loki e Iron Man alla fine del primo film degli Avengers, aggiungendo poi il diabolico contributo di Thanos dopo aver sconfitto gli Eroi più potenti della Terra... date pure un'occhiata!

Avengers 4 arriva in sala a maggio 2019.