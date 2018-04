Avengers: Infinity War, Robert Downey Jr. paragona Thanos alla sua Crisi di Mezza Età!

L'imminente, epico, sfavillante, terrificante, crossover dei Marvel Studios porterà sui nostri schermi il nemico più potente che i più Potenti Eroi della Terra abbiano mai affrontato: il Titano Pazzo, meglio noto come Thanos.

L'attore Robert Downey Jr. ha parlato del cattivo di Avengers: Infinity War, definendo il personaggio come una forza inarrestabile che già altri hanno dovuto affrontare: la terribile Crisi di Mezza Età. Downey ha poi parlato con USA Today di ciò che distingue Thanos dagli altri cattivi dell'Universo Cinematografico Marvel.

"L'unica cosa che non abbiamo ancora affrontato è qualcuno che sia imbattibile", ha detto Downey. "Per me è normale trovarmelo di fronte, insomma, è una cosa che io combatto già tutti i giorni, visto che vivo costantemente la mia crisi esistenziale di mezza età. Insomma, in sostanza è questo: 'Eccoci, qui nessuno ne esce vivo! In pratica è come una canzone di Jim Morrison."

I registi, Anthony e Joe Russo, hanno parlato della segretezza della trama del film, supplicando i fan che riusciranno a vedere prima la pellicola, di non spoilerare nulla per chi arriverà dopo:

"A questo punto non possiamo divulgare nulla, abbiamo lavorato molto duramente per proteggere i segreti del film, perché questa è la fine di 10 anni di narrazione e penso che molte persone [abbiano] investito emotivamente un bel po' nell'universo Marvel, quindi vogliamo assicurarci che i fan abbiano la migliore esperienza possibile quando andranno a vedere il film ", ha detto Joe. "Abbiamo scritto pagine false di sceneggiatura, abbiamo distribuito agli attori pagine false, nessuno degli attori ha effettivamente letto l'intera sceneggiatura, quella vera. Pochissime persone sanno cosa succederà davvero nel film".

Downey, che interpreterà Iron Man nel Marvel Cinematic Universe per la nona volta (compreso il cameo ne L'Incredibile Hulk), sembra essere d'accordo:

"C'è grande movimento e agitazione al momento, e io fondamentalmente, a questo punto, mi metto felicemente l'armatura e mi fido del processo creativo", ha detto Downey.

L'attore ha in precedenza accennato a Empire che il suo tempo nell'MCU potrebbe giungere presto al termine, e molti fan stanno speculando sul fatto che questo possa avvenire in questo nuovo film o nel suo sequel ancora senza titolo, che uscirà il prossimo anno.

"Potrei prospettare mille scenari diversi. Potrei diventare il cane nero, qualunque cosa vogliate," disse all'epoca in quell'intervista. "Oppure potrei restare fino alla fine fine, fin quando non dovranno trascinarmi via di peso. Aspetto di vedere cosa mi riserva il futuro nelle carte."

Avengers: Infinity War arriva il 25 aprile al cinema.