Avengers: Infinity War rivelato un curioso dettaglio sul look di Thanos?

Eccetto quanto visto nel film campione d’incassi Avengers: Infinity War, non si conosce molto della storia del suo riuscito villain, ovvero Thanos, il titano pazzo.

Un utente reddit ha cercato di far luce su un curioso particolare che riguarda...la sua acconciatura. Questo utente, attraverso il portale Reddit, ha messo all’attenzione di tutti che i capelli di Thanos tendono a crescere nell’arco di tutto Avengers: Infinity War, ponendo anche un paio di immagini tratte da momenti diversi del film dei fratelli Russo a sostegno di questa teoria. Questa sarebbe un’altra curiosità sviscerata dal film a mesi dalla sua uscita, sintomo del gigantesco numero di dettagli di cui il film è composto. Potete guardare le immagini in calce a questa news. Chissà in che look si presenterà il villain nell’atteso Avengers 4.

La maggior parte delle riprese di Avengers 4 si è svolta all'interno di un teatro di posa, quindi in queste settimane gli scatti rubati dal set e trapelati online sono stati rari, e includevano personaggi risparmiati dallo sciocco di dita di Thanos, come Capitan America, Black Widow e Ant-Man. Molti fan hanno teorizzato che la trama girerà intorno ai viaggi nel tempo, e recentemente il regista di Ant-Man & The Wasp Peyton Reed ha definito questa ipotesi una "concreta possibilità". Inoltre, è opinione comune che Occhio di Falco, che si è ritirato dal suo ruolo di Avenger dopo Captain America: Civil War, tornerà sotto l'identità del vigilante Ronin.

Diretto da Anthony e Joe Russo, Avengers 4 arriverà nei cinema di tutto il mondo nell'aprile 2019. Il cast comprenderà Robert Downey Jr., Josh Brolin, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Elizabeth Olsen, Sebastian Stan, Benedict Cumberbatch, Paul Bettany, Chadwick Boseman , Benedict Wong, Zoe Saldana, Karen Gillan, Vin Diesel, Dave Bautista, Pom Klementieff, Scarlett Johansson, Don Cheadle, Tom Holland, Bradley Cooper, Anthony Mackie, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Samuel L. Jackson, Jeremy Renner e Brie Larson nel ruolo di Captain Marvel.