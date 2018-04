Avengers: Infinity War ci rivela chi è il Vendicatore più forte di tutti!

La notizia che segue contiene numerosi e dettagliati spoiler di Avengers: Infinity War, il cinecomic sui Vendicatori diretto da Anthony e Joe Russo. Se non volete anticipazioni, non proseguite con la lettura della news.

Dunque, in Thor: Ragnarok c'è una scena molto carina, quella in cui Thor (Chris Hemsworth), entra nel Quinjet e cerca di attivarlo, per tornare ad Asgard. Chiaramente, serve una parola d'ordine (creata da Stark), e lui mette, tra le altre, facendo tentativi, "Avenger più forte".

Nulla.

Dopodiché riesce ad accedere ai comandi inserendo la spassosa "Point Break", che è il nomignolo affibbiatogli da Tony. Quando però arriva Hulk, che si ritrasforma in Banner, la AI si rivolge a lui così: "Benvenuto, Avenger più forte!". E, naturalmente, il Figlio di Odino, ci resta di stucco.

La contesa, tra i due, non finisce mai e, del resto, essendo un Dio, Thor ha sempre creduto, senza ombra di dubbio, di essere lui il vero Vendicatore forzuto! Solo che, lo sappiamo, prima di Ragnarok non avevamo mai visto Thor mostrare il suo vero potenziale, non ne era a conoscenza nemmeno lui e, solamente dopo aver avuto le visioni del padre, Odino, capisce di essere pronto a diventare chi è sempre stato destinato ad essere.

A maggior ragione, questa cosa viene mostrata in Avengers: Infinity War in cui l'arco narrativo di Thor è un vero e proprio sviluppo del personaggio, che mostra la sua vera, straordinaria potenza. Sarà egli stesso infatti, a riattivare il cuore della stella morente Nidavellir che forgiò il suo martello, per creare una nuova arma, lo Stormbreaker, in grado di uccidere il Titano Pazzo.

Per creare questo nuovo, potentissimo manufatto, il Dio del Tuono resta per qualche minuto alla diretta esposizione dei raggi della stella (cosa che avrebbe ucciso chiunque, compresi gli Avengers, forse), uscendone sì, malconcio, ma comunque vivo!

Inoltre, la sua capacità di resistenza e la sua invulnerabilità sono chiarissimi anche prima di questi avvenimenti, quando cioè, il figlio di Odino, si trova a vagare per lo spazio siderale, prima di incontrare i Guardiani della Galassia. All'interno della loro navicella, Thor ci mette davvero poco a riprendersi completamente! Il che determina qualcosa di ulteriormente straordinario, alla già incredibile prestanza fisica del Dio del Tuono: lui non ha bisogno di ossigeno per vivere!

Comunque, questo ci dice qualcosa: ci dice che stavolta ha vinto lui, e che Stark aveva torto: è lui l'Avenger più forte di tutti. O almeno lo è adesso, prima dell'annunciato arrivo di quella che viene definita come l'eroina più potente dell'universo Marvel, Carol Danvers!

Avengers: infinity War, è attualmente in programmazione al cinema!