Avengers: Infinity War ha ricevuto una A su CinemaScore! Meno di Black Panther!

Avengers: Infinity War è attualmente in programmazione, praticamente in tutte le sale del mondo, e anche Cinemascore ha dato la sua valutazione al cinefumetto diretto dai fratelli Russo, una A.

Come dire, bene, ma non benissimo! Nel senso che, solo un paio di mesi fa, Black Panther si è aggiudicato una A+ da Cinemascore!

Per chi non ne fosse al corrente, CinemaScore è il leader del settore nella misurazione dell'"appeal" che i film in programmazione al cinema, hanno sul pubblico. Per decretare il punteggio finale, loro compiono dei sondaggi sugli spettatori dei cinema, quando viene rilasciato un titolo importante, dal presumibile grande impatto, cioè.

Dopo che tutti i risultati sono stati calcolati, Avengers: Infinity War ha ricevuto una A da CinemaScore. Per la cronaca, Avengers 3 è il quindicesimo film dei Marvel Studios ad aggiudicarsi una A.

Non male, che ne pensate?

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers: infinity War è al cinema!