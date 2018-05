Avengers: Infinity War: i registi sull'"importanza dei sopravvissuti"...

La notizia contiene spoiler dettagliati su Avengers: infinity War, la pellicola Marvel Studios attualmente in programmazione nelle sale di mezzo mondo. Se non avete visto il film non proseguite con la lettura dell'articolo.

Ecco le parole dei registi, durante una recente sessione di domande e risposte dei fan e, nello specifico, hanno parlato del finale di Infinity War:

"È stato grandioso, qualcosa che sapevamo che avremmo fatto sin dall'inizio - una delle prime cose che sapevamo, è che avremmo concluso il film in quel modo. E volevamo le ramificazioni dello schiocco di dita - volevamo che lo sentiste, mentre lo guardavate. Non è stato un finale che poteva lasciare aperte libere interpretazioni, è stato un finale vero e proprio e volevamo renderlo una sorta di film dell'orrore, volevamo farvi vedere tutti i personaggi che amate, morire. Volevamo proprio creare una reazione motiva molto potente. Vedere i loro compagni che li guardano mentre loro muoiono... è davvero orribile. Qualcuno di voi ha notato poi, in particolare, chi è rimasto alla fine? "

E la risposta delle persone presenti è stata: I Vendicatori Originali.

E i Russo hanno risposto: "Sì, esatto, i vendicatori originali... interessante... i vendicatori originali."

E, questa risposta, non fa che acuire i dubbi. Cosa vedremo in Avengers 4? La squadra originale è ancora rotta da fratture che sono ben lungi dall'essere state sanate: Tony e Steve non si parlano ancora, Natasha e Banner non si capisce bene in che tipo di relazione siano invischiati, Occhio di Falco, presumibilmente, se non è stato cancellato anche lui dall'universo, potrebbe aver subito delle perdite in famiglia... Chissà, è tutto da vedere... Voi avete teorie folli da condividere con noi?

Avengers: Infinity War al momento è in sala.