Avengers: Infinity War, le reazioni del cast alle foto del servizio uscito oggi!

Il cast di , il cui trailer esce, ha postato online le reazioni alle immagini del photoshoot per Vanity Fair a cui hanno partecipato in blocco, date un'occhiata!

I Marvel Studios hanno iniziato a festeggiare il loro decimo anniversario con questo servizio fotografico che ci presenta tutti gli eroi che vedremo in Avengers: Infinity War a maggio e tutti ci siamo esaltati vedendo queste bellissime foto che ritraggono i personaggi, alcuni con i nuovi look come Natasha Romanoff aka Black Widow (Scarlett Johansson) - bionda - e il Soldato d'Inverno (Sebastian Stan) - col capello fluente - ma cosa ne pensano i diretti interessati? Quelli che il servizio fotografico l'hanno fatto?

Chris Pratt, che interpreta Star-Lord, come sempre ha mischiato sentimento e umorismo; Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) ora è praticamente un Jedi in promozione per gli Avengers; Tom Holland, il nostro Spidey sta ancora cercando di capire la nuova realtà in cui si trova a vivere. Insomma, ecco i post dei nostri attori che trovate qui sotto, direttamente dai loro account IG.

E nel frattempo, Mark Ruffalo aka Mister Spoiler... Date un'occhiata!

Avengers: Infinity War, il trailer arriva DOMANI, il film invece lo vedremo il 4 maggio 2018. Gli altri titoli? Thor: Ragnarok è in sala, Black Panther arriva il 16 febbraio 2018, Ant-Man and the Wasp il 6 luglio 2018, Captain Marvel l'8 marzo 2019, Avengers 4, ancora senza titolo, il 3 maggio 2019, Spider-Man: Homecoming 2 il 5 luglio 2019 e Guardiani della Galassia Vol. 3 nel 2020.