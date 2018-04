Avengers: Infinity War, un ragazzo detta regole alla ragazza per vedere il film!

Se voi andaste a vedere Avengers: Infinity War con la vostra fidanzata fareste bene a tenere presenti le regole che un tipo spassoso ha dettato alla sua ragazza, nel caso lei volesse accompagnarlo al cinema!

La versione cinematografica di Avengers: Infinity War è a poche settimane di distanza dal rilascio, e alcuni fan non si assumono alcun rischio, quando si tratta di vedere il film. C'è chi ha aspettato per 10 anni e 18 pellicole per vedere il culmine del Marvel Cinematic Universe e anche lo studio ha creato un video per ringraziare i fedelissimi!

In infinity War i Vendicatori collaboreranno con i Guardiani della Galassia per abbattere il Titano Pazzo, Thanos (Josh Brolin).

Andare a vedere Avengers: Infinity War sarà senza dubbio un'esperienza emozionante per i fan che hanno aspettato di vedere i loro eroi preferiti combattere (e potenzialmente morire), tutti insieme sul grande schermo. Tuttavia, alcuni prendono la visione di questo film un po' più sul serio, rispetto ad altri.



L'utente Twitter @TseStanley23 ha condiviso il testo di un fidanzato che dice alla sua ragazza che cosa si aspetta da lei se decidesse di andare a vedere il nuovo film di Avengers con lui. Le regole includono: "Non ci si tiene per mano, mi distrarrei, e mancherei di vedere cose per le quali ho aspettato 10 anni. Se un personaggio principale muore, piangiamo insieme, se non piangi, vai a casa a piedi." Guardate pure il tweet!

"Stanley T

@ TseStanley23

Questo tizio ha stabilito delle regole fondamentali per la sua ragazza in termini di visione di Infinity War e sono pazzesche. 😂😂"

Che questa conversazione sia reale o meno, sicuramente ci saranno molti fan della Marvel che si rispecchieranno in questa lista. E anche se alcune di queste richieste sembrano un po' estreme, non è certamente irragionevole desiderare una buona esperienza al cinema, se si va a vedere un film tanto atteso.

Alla fine, la cosa è esilarante. E voi dettereste delle regole di visione?

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers: Infinity War arriva al cinema il 25 aprile prossimo!