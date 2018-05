Avengers: Infinity War a quota 800 milioni dopo 7 giorni, ecco dei giocattoli spoilerosi

Avengers: Infinity War è inarrestabile. Nella giornata di martedì, il film ha incassato altri 23.4 milioni in USA e 64.5 milioni a livello internazionale, per un totale globale di ben 87.9 milioni di dollari.

Questo ha portato l'incasso in USA a salire a quota 305.9 milioni e quello internazionale a 502.5 milioni, per un totale nel mondo di 808.4 milioni di dollari in soltanto sette giorni dalla sua release! La pellicola ha ufficialmente superato nel mondo Spider-Man 2 (784 milioni), Deadpool (783 milioni), Guardiani della Galassia (773 milioni), The Amazing Spider-Man (758 milioni), X-Men - Giorni di un futuro passato (748 milioni) e Suicide Squad (747 milioni).

Questi i mercati chiave: Corea (48.7 milioni); Inghilterra (48.3 milioni); Messico (36.4); Brasile (28.4); India (26); Australia (25.7); Francia (24.1); Germania (21.1); Filippine (16); Indonesia (15.9); Italia (14.9); Giappone (13.3); Taiwan (12.5); Spagna (12.4); Thailandia (12.2); Hong Kong (11.5); e Malaysia (11.2). Ricordiamo che in Russia aprirà nella giornata di oggi mentre in Cina l'11 maggio.

ATTENZIONE! SPOILER!

Intanto arrivano degli spoiler dalla linea giocattoli ispirata alla pellicola.

In particolare sono in rete alcune immagini dai Funko! Pop del film che, oltre al personaggio di Hulk che fuoriesce dalla Hulkbuster 'tagliato' dal montaggio finale (almeno presumiamo!), mostra anche Teschio Rosso, il personaggio "a sorpresa" del film che ha il volto di Ross Marquand. Potete trovare tutte le immagini comodamente qui sotto.