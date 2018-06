Avengers: Infinity War è il quarto film nella storia a superare i 2 miliardi di incasso

Dopo Avatar, Titanic e Il Risveglio della Forza, il "club dei 2 miliardi" si prepara ad aprire nuovamente le sue esclusive porte per accogliere un quarto membro ufficiale.

Dopo aver superato i $1.671 milioni di Jurassic World, Avengers: Infinity War di Anthony e Joe Russo nelle prossime ore sforerà ufficialmente il tetto dei 2 miliardi diventando così il quarto film nella storia del cinema a riuscire in tale impresa.

Mentre stiamo scrivendo, il film è fermo a quota 1 miliardo e 999 milioni e mezzo, ma ormai è solo una questione di tempo e fra gli incassi della giornata di ieri 11 giugno e oggi 12 giugno il traguardo dovrebbe essere superato. Secondo i dati raccolti da Box Office Mojo, la gran parte dei guadagni sono frutto dei mercati internazionali (il 67%), mentre il resto (33%) è arrivato dagli incassi domestici.

Considerata la potenza del franchise il successo del film era pronosticabile, ma un trionfo del genere ha superato perfino le più rosee aspettative dei Marvel Studios: già i due precedenti capitoli della saga avevano fatto benissimo in termini di incassi (Age of Ultron aveva totalizzato $1 miliardo e 405 milioni, mentre nel 2012 il primo Avengers aveva fatto addirittura meglio, con $1 miliardo e 509 milioni) ma il film dei fratelli Russo ha letteralmente sconquassato il box office, piazzandosi dietro la trinità composta da Il Risveglio della Forza ($2 miliardi e 68 milioni), Titanic ($2 miliardi e 187 milioni) e l'irraggiungibile Avatar ($2 miliardi e 788 milioni).

Nonostante sia ancora in programmazione in molti paesi del mondo, è improbabile che il film riesca a racimolare i "pochi" milioni che gli consentirebbero di superare il settimo capitolo della saga di Star Wars e salire addirittura al terzo posto della speciale classifica cinematografica ... ma chissà: l'unica cosa certa è che sembra non esserci limite al successo di Infinity War.