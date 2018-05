Avengers: Infinity War: di quando i Russo ci hanno sviato con un trailer "fasullo"!

La notizia seguente contiene numerose anticipazioni sul cinefumetto dei Marvel Studios, Avengers: Infinity War, attualmente in programmazione nelle sale italiane. Allerta Spoiler!

Ad essere sinceri, non sono moltissime le scene del trailer di Avengers: Infinity War che poi, alla fine, non sono state inserite nel film. Tuttavia, una in particolare, vede un "ensemble" di eroi che non era insieme, al contrario di quanto mostrato nel video promo.

I fratelli Russo hanno precedentemente affermato di aver intenzionalmente sviato i fan dal capirci qualcosa di troppo preciso, così da non rovinare la sorpresa. E, in alcune occasioni ci sono riusciti, lasciando un po' di gente con l'amaro in bocca.

Quando si vede la corsa verso la battaglia dell'esercito di Wakanda, con Black Panther, Cap, Bucky e Black Widow, c'è anche Hulk trasformato con loro! Poi, alla fine, il Gigante di Giada non si è visto per nulla, perché faceva i capricci e non voleva aiutare Banner. Alcuni hanno pensato che questo sia avvenuto a causa dei reshoot, ma non è affatto detto. Alla fine infatti, la storia raccontata dai Russo su Banner prevedeva che il "ragazzone" non si vedesse praticamente per niente! Ecco cosa hanno spiegato i registi:

"Usiamo tutto il materiale che abbiamo a nostra disposizione per creare un trailer", ha spiegato Joe. "Consideriamo il trailer un'esperienza molto diversa rispetto al film, e penso che, visto che il pubblico cerca di predire tutto, bisogna essere più svegli possibile, per creare delle strade alternative e cercare di sviarlo. Anche perché dal trailer, sostanzialmente, si può assolutamente evincere cosa succederà nel film, ed è un peccato svelare tanto. E, visto che abbiamo spesso troppi contenuti a nostra disposizione ci sono molte riprese non presenti nel film che possiamo manipolare tramite CG per raccontare la storia che vogliamo che venga vista nel trailer, e non nel film."

Chapeau!

E quindi Hulk senza la Hulkbuster non è mai stato previsto che entrasse a far parte del film, come confermato da Anthony Russo: "La scena a cui fate riferimento non è mai stata nel film nella versione che avete visto; non è mai stata creata per il film in quella versione, è stata al contrario, letteralmente fatta così per il trailer."

Un'altra cosa notata dai fan più attenti, è che nel film mancava la memorabile frase pronunciata da Thanos, quella nella quale il Mad Titan parla del fatto che, quando ci si deve occupare del bilanciamento dell'universo, non si ha il tempo di divertirsi:

"Quella era una linea di sceneggiatura per il film che poi abbiamo sostituito con un'altra che pensavamo fosse un po' più specifica per lo storytelling con Gamora", ha spiegato Joe.

Che ne dite?

