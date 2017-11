Avengers: Infinity War, primo spettacolare trailer ufficiale dal film, anche in italiano

E alla fine è arrivato. I Marvel Studios hanno diffuso il primo spettacolare trailer ufficiale di, in cui gli eroi più potenti dellaaffronteranno il malvagio Thanos in una battaglia senza esclusione di colpi. Potete visionarlo dopo il salto, anche in italiano.

Il trailer arriva dopo i vari leaked che hanno portato alla diffusione prima di svariate immagini (le trovate qui) e, più recentemente, ad intere clip (la notizia originale qui) che sono state prontamente rimosse dalla Disney. La Marvel ha pubblicizzato l'attesissimo arrivo del trailer prima con la diffusione di un teaser composto prevalentemente dalle reazioni dei fan ai vari trailer delle pellicole nel corso di questi anni e, successivamente, con un poster.



In Infinity War vedremo gli eroi più potenti della Terra unirsi per fronteggiare Thanos che, con il suo Ordine Nero, sta collezionando le Gemme dell'Infinito.



Avengers: Infinity War è diretto dai fratelli Russo (Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War) ed include un cast stellare capitanato da Robert Downey Jr. e Chris Evans. Con loro Chris Pratt, Scarlett Johansson, Zoe Saldana, Dave Bautista, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Don Cheadle, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Pom Klementieff, Paul Bettany, Benedict Wong, Karen Gillan, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benicio Del Toro e Tom Hiddleston. Toccherà, invece, a Josh Brolin interpretare il malvagio Thanos; Bradley Cooper e Vin Diesel daranno nuovamente vita ai personaggi di Rocket e Groot.

La pellicola è attesa per maggio 2018. Seguirà un quarto film senza un titolo, in arrivo a maggio 2019.