Avengers: Infinity War, prima occhiata al romanzo prequel, uno spoiler dai primi minuti

Come ormai saprete, i fratelli Russo non hanno trovato spazio in Avengers: Infinity War per raccontare il passato di Thanos, ma i fan non devono disperare. La Marvel ha annunciato per novembre l'arrivo del primo romanzo tie-in ufficialmente in continuity.

Il romanzo, di Barry Liga e titolato Thanos: Titan Consumed, promette di mostrare quel che è accaduto al Titano Pazzo prima degli eventi dei vari film e mostrare il suo passato sul suo paese natale, Titan, e della sua follia e, successivamente, del suo esilio. Trovate la cover qui di sotto.

ATTENZIONE! SPOILER!

Parlando del film in sé, invece, Screengeek ha riportato un nuovo rumor che svelerebbe degli spoiler dai primi minuti di Avengers: Infinity War. Secondo il sito "l'inizio del film mostrerà la morte di un personaggio importante dell'Universo Marvel" e continua affermando che "molti fan se lo aspetteranno, altri per nulla. Imposta il tono per il resto della pellicola - e per il futuro del Marvel Cinematic Universe". Ovviamente le speculazioni sono in corso tra gli appassionati e le probabilità più alte sono o Heimdall (Idris Elba) o il Collezionista (Benicio del Toro). Per ora non possiamo far altro che speculare anche noi e scoprire quel che accadrà all'inizio dell'attesa pellicola il prossimo 25 aprile, quando il film debutterà nelle sale cinematografiche italiane.