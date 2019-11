In Avengers: Infinity War era prevista la reunion di Hulk e Vedova Nera

Quando hai un roster di personaggi ampio quanto quello offerto dal Marvel Cinematic Universe diventa davvero difficile chiudere ogni singola sottotrama senza finire con il girare un film dalla durata improponibile per qualunque sala cinematografica: gli sceneggiatori di Avengers: Infinity War ne sanno qualcosa.

Markus e McFeely non hanno infatti mai fatto mistero di aver dovuto sacrificare alcune scene previste dalla sceneggiatura iniziale del film, discorso valido ovviamente anche per il successivo Avengers: Endgame. In particolare, i due sceneggiatori ricordano che in Infinity War avremmo dovuto assistere a una reunion molto attesa tra due personaggi.

Si tratta di Hulk e Vedova Nera, la cui storia d'amore nata durante Avengers: Age of Ultron era stata lasciata in sospeso dopo la partenza del gigante verde alla volta dello spazio: "In Infinity War abbiamo questa scena rimasta inutilizzata in cui loro due… Discutevano della cosa. 'Tu sei partito, io sono andata avanti', roba del genere. Ma avremmo inserito questa cosa solo per concludere la loro storia, e non puoi chiudere sottotrame lasciate in sospeso soltanto perché ti va di farlo" ha spiegato Stephen McFeely.

Una forzatura, dunque, che i due sceneggiatori non hanno voluto rischiare nonostante la volontà di chiudere questa storyline. In un'altra scena tagliata, inoltre, vediamo lo stesso Hulk partecipare alla battaglia finale contro Thanos; sempre gli sceneggiatori Markus e McFeely hanno poi rivelato che Smart Hulk avrebbe dovuto essere introdotto già durante Infinity War.